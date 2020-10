Un uomo di circa 80 anni ha fatto perdere le proprie tracce a Sini, in provincia di Oristano. È stato il sindaco del paese a chiamare i vigili del fuoco di Oristano perché l’anziano non rispondeva al proprio domicilio.

Sul posto è intervenuta la Squadra dei vigili del fuoco di Ales, che entrando nell’abitazione ha constatato che il proprietario non era all’interno. In un secondo momento, i carabinieri della compagnia di Mogoro hanno attivato le indagini, riuscendo a trovare l’auto dell’uomo, parcheggiata in un podere in campagna tra Villa sant’Antonio e Assolo.

Informata la Prefettura di Oristano, la squadra dei vigili del fuoco di Ales e i carabinieri hanno effettuato una prima ricerca speditiva, che ha permesso di trovare l’uomo, cosciente e infreddolito. L’anziano ha raccontato di aver trascorso la notte all’addiaccio. Poi, è stato sottoposto ad un controllo medico.

Alcune foto: