“Abbiamo investito per rendere le nostre palestre sicure, per dare garanzie agli atleti che ogni giorno si allenano nei nostri spazi”. E adesso Daniele Pinna e William Solinas, proprietari di una nota palestra a Sassari sono pronti a manifestare il 28 ottobre a Cagliari, davanti al Consiglio regionale, e il 30 a Sassari, in piazza d’Italia, per dire no alla chiusura di palestre e piscine.

“Chiediamo la possibilità di lavorare – affermano i due titolari – almeno con gli stessi orari di bar e ristoranti. Dieci ore di apertura, dalle 8 alle 18, ci aiuterebbero a far fronte alle spese di affitto e luce. In questo modo potremmo lavorare anche con servizio di personal trainer”.