Omicidio questa mattina a Bolzano.

Secondo le prime informazioni, un 82enne avrebbe ucciso a coltellate sua moglie 80enne, disabile, per poi tentare il suicidio. Il cadavere è stato scoperto dalla badante che ha lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorritori. L’uomo è stato ricoverato in gravi condizioni in rianimazione.