Chiuso per l’emergenza sanitaria, poi stagione estiva all’aperto, qualche spettacolo nuovamente in teatro, e adesso chiuso per la seconda volta dopo l’ultimo Dpcm del Governo.

Il Teatro Lirico di Cagliari ha annunciato che dalla giornata di martedì 27 ottobre e fino al prossimo 24 novembre sono sospesi tutti gli spettacoli in programma. Niente da fare – almeno per il momento – per il concerto in programma dal 29 al 31 ottobre con il giapponese Daisuke Muranaka.

Saltano anche gli appuntamenti dal 6 all’11 novembre con la Traviata. Nel periodo dello stop anche le prime recite di Serata Menotti: gli spettacoli erano stati fissati per il 20, 21, 22, 24 e 25 novembre.