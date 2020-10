Il sindaco di Oristano Andrea Lutzu e l’assessore Massimiliano Sanna hanno incontrato, da remoto, i dirigenti scolastici per fare il punto sulla situazione delle scuole in città, dove 3 classi risultano in quarantena nella scuola dell’infanzia, alle elementari e alle medie e alcuni istituti superiori sono stati chiusi a causa dei contagi.

“Sulle scuole oristanesi da oggi avviamo un monitoraggio quotidiano – ha evidenziato il primo cittadino -. Se la situazione dei contagi dovesse peggiorare saremo pronti a intervenire con chiusure per scongiurare conseguenze peggiori. Purtroppo non c’è la garanzia che i numeri rimangano questi e i bollettini quotidiani, anzi, offrono la testimonianza di una situazione che sta peggiorando velocemente. D’intesa con i dirigenti scolastici abbiamo stabilito di effettuare una ricognizione quotidiana per capire l’evoluzione della diffusione del virus tra studenti e personale scolastico”.

Il sindaco poi spera che l’introduzione della didattica a distanza nelle scuole superiori, con la riduzione dell’utilizzo dei mezzi pubblici “sia una misura sufficiente a contenere la diffusione del virus. Ma se anche questo non dovesse bastare siamo pronti ad assumerci la responsabilità di decisioni coraggiose”.