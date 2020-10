Un cittadino svizzero residente in Lombardia è stato denunciato dalla Guardia di finanza dopo aver truffato un anziano di 83 anni, fingendosi un promotore finanziario.

L’uomo aveva promesso alla vittima un prestito da un milione di euro, intascando poi i 60mila euro che l’anziano aveva versato a garanzia del prestito.

L’83enne, dopo aver capito che c’era qualcosa che non andava, ha immediatamente denunciato l’accaduto e i finanzieri hanno così scoperto che il truffatore, tramite la società di cui era rappresentante legale, specializzata nel marketing, aveva promesso il prestito, nonostante fosse consapevole della propria mancanza di iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d’Italia.

In questo modo ha chiesto e ottenuto dalla vittima 60mila euro, denaro a garanzia del prestito. Presi i soldi ha eseguito bonifici all’estero per farli sparire, senza far ottenere il prestito all’83enne.