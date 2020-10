Un giovane nigeriano è stato fermato a Porto Torres dopo essere sbarcato dal traghetto in arrivo da Genova, dalla Guardia di finanza, per un controllo, ed è sono stati trovati ben 77 ovuli contenenti eroina nel suo stomaco, per un totale di 850 grammi.

I militari della Tenenza di Porto Torres, dopo che l’uomo ha manifestato nervosismo al momento delle verifiche, lo hanno accompagnato all’ospedale civile di Sassari per sottoporlo a una radiografia dell’addome. L’esame diagnostico ha evidenziato la presenza degli ovuli e il giovane è stato tenuto per 3 giorni in ospedale, piantonato dai finanzieri, fino a quando non ha espulso i 77 ovuli del peso di 12 grammi ciascuno.

La droga sequestrata, una volta immessa sul mercato avrebbe fruttato circa 250mila euro. Il nigeriano è stato arrestato e trasferito nel carcere di Bancali su disposizione dell’autorità giudiziaria.