“La Lega di Matteo Salvini rappresenta la vera novità delle amministrative alle quali si presentava per la prima volta”. Sono le parole del deputato e coordinatore regionale del Carroccio Eugenio Zoffili, che commenta i risultati ottenuti dalla Lega alle Comunali in Sardegna.

“Hanno preso una sonora batosta Pd e 5s, colpevoli agli occhi degli elettori di aver abbandonato l’isola all’immigrazione clandestina e alla follia dei divieti dell’ultimo Dpcm di Conte”, dichiara Zoffili, che mette anche in evidenza, in particolare, la vittoria del centrodestra a Sestu e in molti altri centri come Santa Teresa di Gallura e in Ogliastra “dove a prevalere sono state le forze civiche supportate dalla Lega”.

Ora, “ci attendono giorni di entusiasmo e soddisfazione per i molti consiglieri comunali eletti, mentre siamo già tornati al lavoro in vista dei ballottaggi dove con Pietro Sanna a Nuoro, ma anche a Porto Torres e Quartu Sant’Elena sapremo raccogliere la sfida di portare il buonsenso alla guida delle città”, conclude l’esponente del Carroccio.