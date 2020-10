Zaia, Veneto cresce di 50 ricoveri al giorno

In Veneto “si continua a crescere di una cinquantina di pazienti in area non critica al giorno, in proporzione di uno a nove con le terapie intensive”. Lo ha riferito il presidente regionale Luca Zaia parlando dei nuovi ricoveri per Covid-19. “Stiamo già dicendo ad alcune Ulss – ha proseguito – di scaldare i motori per la fascia successiva.

Finora siamo tutti nella ‘seconda fascia’ della sanità pubblica, Belluno è già in terza fascia, Treviso ci sta arrivando. Per tutte le province pensiamo che il passaggio possa avvenire nel giro di 3-4 giorni”.