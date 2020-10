Il Cagliari si scontrerà con la Cremonese in Coppa Italia alla Sardegna Arena, mercoledì 28 ottobre, alle 14:30. Si tratta di una gara molto importante soprattutto per far capire al mister Di Francesco su chi contare quando sarà il momento di far rifiatare – due nomi non a caso – gli instancabili Rog e Nandez. La parola d’ordine è turnover.

Di Francesco era stato chiaro già nelle dichiarazioni del dopo gara domenica con il Crotone: in campo giocatori che hanno già giocato e “altri che sono stati impiegati meno e si stanno allenando bene”. Il tecnico rossoblù deve pensare a due obiettivi: passare il turno e gestire le energie dei suoi in due partite ravvicinate. Dietro gli undici che di solito vanno in campo c’è un’altra “squadra” che cerca occasioni e visibilità. Le certezze: non ci saranno Ceppitelli e Pereiro, anche oggi alle prese con l’allenamento personalizzato.

E non ci sarà la possibilità di vedere all’opera l’angolano Luvumbo, a riposo come il laterale difensivo Pinna. Ma sarà l’occasione di rivedere magari i big delle passate stagioni che, per un motivo o per l’altro, stanno partendo dalla panchina in questo avvio di campionato. Due nomi su tutti: Pisacane, finora quarto centrale dietro Godin, Walukiewicz e Klavan, e Pavoletti: per il bomber potrebbe essere l’occasione di partire titolare dopo l’infortunio alla prima giornata dello scorso campionato.

Di Francesco dovrebbe dare spazio anche a Oliva, prima alternativa al duo di mediani Rog-Marin. E concedere l’esordio da titolare a Ounas, ultimo acquisto del mercato “estivo”. Non ci dovrebbero essere stravolgimento tattico: anche in Coppa Di Francesco potrebbe optare per il 4-2-3-1 che bene a fatto soprattutto con Torino e Crotone. Probabile anche l’inserimento di Faragò (bisogna capire se al posto di Zappa o di Nandez) e a sinistra di Tripaldelli al posto di Lykogiannis.