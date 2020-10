Sale a 182 il numero dei positivi nella città di Olbia. “Oggi, finalmente, dopo 22 giorni, l’Ats ci ha comunicato i dati sui contagi in città”, a renderlo noto è il sindaco Settimo Nizzi. Sono 107 le persone negativizzate e 42 quelle “irreperibili”, ossia monitorate, ma di cui si sono perse le tracce, per cui non si sa se siano ancora positive e se si siano negativizzate.

“La percentuale di contagiati è sotto il 10% dei tamponi effettuati, inferiore alla media nazionale del 13%” ha precisato il sindaco. “Questo è anche un primo risultato dei controlli, che anche la Polizia locale ha intensificato, seguendo il nostro indirizzo”.

Per quanto riguarda le restrizioni imposte dal Dpcm del Governo, il primo cittadino si augura che arrivi il prima possibile un’ordinanza della Regione che allunghi gli orari di apertura delle attività di ristorazione. “Se queste attività si fermano non riapriranno più e questo è un lusso che non ci possiamo permettere. Mi auguro che il presidente Solinas emani un’ordinanza che allarghi gli orari di apertura”.