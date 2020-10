Intervento della squadra di pronto intervento “1A” dei Vigili del Fuoco di Cagliari nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 27 ottobre, a seguito di segnalazioni pervenute alla sala operativa 115, in un’area rurale della località “Su Cuccureddu” nel territorio del comune di Dolianova, per un incendio di rifiuti masserizie e carcasse d’auto.

Gli operatori dei Vvf hanno effettuato le operazioni di spegnimento e bonifica dei focolai residui, mettendo successivamente in sicurezza l’area dopo aver prontamente evitato la propagazione delle fiamme alla vegetazione circostante.

I pompieri hanno operato con un’APS (autopompa serbatoio), un automezzo fuoristrada dotato di modulo AIB (antincendio boschivo) e il supporto di un’ABP (autobotte pompa) per un totale di tre automezzi e sette operatori.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale del comune di Dolianova per quanto di loro competenza.