Al fine di consentire agli operatori di effettuare alcuni lavori sugli impianti, e-distribuzione interromperà temporaneamente, nella giornata di giovedì 29 ottobre 2020 dalle 8,30 alle 15,30, l’erogazione dell’energia elettrica di circa trecentocinquanta utenze di bassa tensione a Cagliari, nella zona di via Giudicessa Benedetta.

Ecco le vie interessate:

Giudicessa Vera (civici 3, 4, da 6 a 8);

Giudice Salusio (1, da 2 a 4);

Giudicessa Adelasia (1, da 2 a 4);

Giudice Ugone (da 1 a 3);

Giudice Torbeno (22);

Dei Giudicati (27, 33);

Giudice Gonario (4);

San Vetrano (2);

Giudice Chiano (18/a, da 20 a 20a, da 24 a 28, da 32 a 40)

Giudice Mariano (13, 15, 17, da 21 a 23);

Bacaredda (91, da 93 a 95).

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto e-distribuzione invita a non commettere imprudenze e comunque a non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito e-distribuzione.it, inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD (IT001E…) presente in bolletta oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone “Guasti e-distribuzione”. Per segnalare un guasto è a disposizione il Numero Verde 803.500.