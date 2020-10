Il Veneto ha superato i 2.000 casi giornalieri di Covid-19, con 2.143 nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore: il totale dei contagiati da inizio pandemia sale a 49.135.

Nel bollettino regionale si evidenziano anche gli 11 decessi delle ultime ore, per un numero di vittime legate al Covid complessivo di 2.355.

Gli attuali positivi sono 21.600; in isolamento domiciliare vi sono 15.993 persone (+1.326), di cui 6.949 positive (+532) e 480 sintomatici.

Cresce la pressione sugli ospedali, con 802 ricoverati nei reparti non critici (+53) e 94 (+6) nelle terapie intensive.