Un disastro annunciato: “Con le modifiche al regolamento per i contributi volute dalla Giunta Truzzu e l’inserimento di nuovi criteri con cui valutare le domande – sottolineano Francesca Mulas e Francesca Ghirra, consigliere dei Progressisti componenti della Commissione consiliare Cultura – avevamo previsto che sarebbe stato difficile garantire ampia partecipazione e assegnare budget adeguati ai progetti culturali, dai grandi eventi alle piccole realtà. È esattamente quello che è successo”.

Officin&Ideali, residenze in transito lascia il capoluogo sardo e si trasferisce nel Museo del Crudo di San Sperate. E stata questa la decisione presa da Carovana SMI, capofila del progetto, all’indomani della sua esclusione da parte del Comune di Cagliari dai beneficiari dei finanziamenti per il 2020.

I dubbi delle esponenti dell’opposizione sono tanti: “Molti soggetti che negli anni hanno partecipato al bando del comune di Cagliari quest’anno non si sono presentati, altri soggetti che negli anni passati hanno preso costantemente punteggi molto alti sono stati ritenuti “non idonei, è risultato premiante aver partecipato al bando tematico “grandi eventi”, a scapito del lavoro e della serietà di importanti proposte che sono state più correttamente presentate nel settore di appartenenza, finendo per essere, di fatto, estremamente penalizzate”, affermano le esponenti del centrosinistra.

A margine della decisione di un Festival come Officin&Ideali che decide di abbandonare il capoluogo, arriva un premio che si svolge da anni a Porto Rotondo e che ora giunte nel Capoluogo. Infatti il Premio Navicella d’Argento, giunto alla sua 19esima edizione è promosso dall’associazione Atlantide che svolge attività nel settore della cultura, dell’arte, dello spettacolo e dello sport dilettantistico in Sardegna e in Lombardia e che ha ottenuto l’idoneità al contributo da parte dell’Assessorato alla Cultura