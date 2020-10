Il sindaco Truzzu durante una manifestazione si toglie la mascherina e urla nel megafono “Noi abbiamo creato un clima di terrore nella nostra cittadinanza perché abbiamo sin dall’inizio fatto credere che un contagio sia un caso gravissimo… ammalarsi di covid non è una cosa bella ma non è assolutamente una iattura perché di fronte a numeri elevati nei contagi le persone che hanno difficoltà, soffrono e purtroppo muoiono anche, sono una percentuale molto limitata.”

Limitata sindaco, sì. Ma sufficiente a paralizzare i nostri ospedali. Invece di fare campagna elettorale anche per il bene dei ristoratori vada a parlare con i suoi in Regione, che si occupino di far riprendere i tracciamenti, di fare tamponi e di far funzionare la Sanità piuttosto che moltiplicare poltrone e nominare commissari.