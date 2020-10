Un grave incidente stradale è avvenuto all’altezza del km 5 della strada statale 466 “di Sibiola” a Ussana, in provincia di Sud Sardegna.

Quattro le auto coinvolte e danneggiate, due le persone lievemente ferite che sono state portate in ospedale. La statale rimane temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi e la rimozione dei veicoli danneggiati.

Le quattro automobili, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate all’altezza del chilometro 5. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale dell’Anas, i vigili del fuoco e il 118.

Notizia in aggiornamento