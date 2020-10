Gli uffici della Provincia di Sassari con sede a Olbia, in via Nanni, sono stati chiusi per sanificazione dopo la notizia di un caso di positività registrato tra i dipendenti.

“Il sub-commissario per l’area omogenea della Gallura, Pietro Carzedda, è stato sottoposto a tampone naso-faringeo ed è risultato negativo – fanno sapere dall’amministrazione provinciale – La situazione è sotto controllo – assicurano – uffici e attività riprenderanno regolarmente già da domani”.