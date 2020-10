La Assl e il Comune di Olbia hanno deciso di spostare l’hot spot per tamponi in via del Quarzo, nei pressi della Cittadella della Carità e della Chiesa di San Michele Arcangelo, al fine di alleggerire il traffico nel centro cittadino. L’attuale sistemazione nel parcheggio del Dormitorio di via Canova, dove il servizio resterà operativo sino a domani, ha fatto registrare alcune criticità.

Il trasloco sarà effettivo da lunedì 2 novembre. Si potrà accedere da via dell’Ametista e si uscirà da via del Quarzo. Il servizio è rivolto ai casi sospetti che sono stati contatti dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Assl, ma prevede l’esecuzione dei tamponi anche per i soggetti positivi in sorveglianza sanitaria e in isolamento domiciliare che necessitano di test per la verifica della negatività virologica.

La nuova struttura sarà a disposizione anche dei medici di Medicina generale impegnati nella campagna vaccinale antinfluenzale.