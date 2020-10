Nanni Campus, sindaco di Sassari, ha prorogato al 15 gennaio 2021 l’ordinanza che concede le concessioni per l’occupazione di marciapiedi, piazze, slarghi, aree pedonali e parcheggi liberi agli esercizi commerciali. Prorogato anche l’esonero dalla tassa di occupazione fino al 31 dicembre.

Non sono consentite nuove concessioni o nuovi ampliamenti, a meno di accordi tra esercente e società concessionaria. Secondo la nuova ordinanza, i limiti di superficie per tavolini e sedie possono raddoppiare, ma non superare un massimo di 50 metri quadri per marciapiedi e parcheggi e 70 metri quadri per piazze, slarghi e aree pedonali.

Il posizionamento degli arredi si può estendere anche ad aree limitrofe non interessate da attività commerciali, mentre è vietata l’occupazione del suolo pubblico a locali di vendita al dettaglio e artigiani. La proroga è automatica, non sarà necessario presentare domanda.