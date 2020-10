Gli apparecchi intelligenti sono ormai entrati a far parte della nostra quotidianità. Ci aiutano a monitorare, anche a distanza, il funzionamento degli elettrodomestici, l’illuminazione di casa, il riscaldamento e i consumi energetici.

Tra questi, per rendere un’abitazione ancora più smart e rispettosa dell’ambiente, non può di certo mancare il termostato intelligente Tado° che consente di gestire la caldaia in modo totalmente automatico.

Termostato Tado, perché è un investimento utile?

Con il termostato intelligente Tado° è possibile controllare da remoto la caldaia tramite un’app per smartphone e tablet.

In più, si può programmare il riscaldamento di casa in base alle proprie esigenze, riducendo così fino al 30% i consumi domestici e risparmiando sulla bolletta gas.

Quali sono i vantaggi di Iren termostato Tado

Il kit base del termostato intelligente è acquistabile online a partire da 192€, ma se si diventa clienti Iren lo si può avere ad un prezzo ancora più vantaggioso.

Sono inoltre tanti i motivi per cui è davvero conveniente installarlo nella propria abitazione.