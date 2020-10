“I Presidenti di Anci Sardegna e CAL congiuntamente al Coordinamento delle Associazioni degli enti locali della Sardegna e alla Coordinatrice di Uncem Sardegna manifestano viva preoccupazione sulla tenuta del sistema sanitario regionale a causa della pandemia da Covid19”, inizia così la lettera aperta, indirizzata al governatore della Sardegna Christian Solinas, al Presidente del Consiglio Regionale e ai Capigruppo in Consiglio Regionale, nella quale Presidenti di Anci Sardegna denunciano la difficile situazione in cui versa in queste settimane il sistema sanitario.

“Chiediamo il rafforzamento degli Uffici Igiene di Ats ai cui dipendenti, oberati da un lavoro immane, esprimono vicinanza e solidarietà, il rafforzamento delle Usca al fine da rendere un’assistenza territoriale più incisiva rispetto alla crisi in atto e all’effettiva attivazione di tutti i posti autorizzati di terapia intensiva e di attivarne altri di terapia semi-intensiva, una campagna regionale di screening di monitoraggio attraverso test antigenici rapidi da effettuare col pieno coinvolgimento dei sindaci quali autorità sanitaria locale e mediante la fattiva collaborazione dei medici di base e l’adozione di un Piano Straordinario per l’emergenza economica e sociale che integri ciò che si sta prevedendo col Decreto ristori”, si legge nella nota.

“Certi che le preoccupazioni espresse dagli enti locali della Sardegna siano le medesime del Presidente della Regione, della Giunta e del Consiglio Regionale si porgono Cordiali Saluti”, conclude il comunicato.