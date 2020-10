E’ suora dell’istituto Sacro Costato di Oristano la seconda vittima legata al Covid in provincia di Oristano. La donna, secondo le prime informazioni, era già affetta da gravi patologie.

Si tratta del secondo decesso in città in pochi giorni: il primo decesso ha riguardato uno storico volontario della Croce Rossa, aveva 58 anni. Altre 11 religiose sono risultate positive e attualmente in isolamento.

Anche ne nessuna delle suore è venuta in contatto con insegnanti e studenti, in via precauzionale il sindaco ha deciso la chiusura dell’omonima scuola situata accanto all’edificio religioso.