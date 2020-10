La Regione ha stanziato 5,6 milioni di euro per le Università decentrate dell’Isola, da spendere nell’anno accademico 2020-2021. Secondo la delibera approvata su proposta dell’assessore dell’Istruzione Andrea Biancareddu, ne usufruiranno il Consorzio per la promozione degli studi universitari nella Sardegna centrale di Nuoro, il Consorzio UNO di Oristano e l’Università di Sassari per i corsi universitari avviati nelle sedi suburbane di Alghero e Olbia.

Al Consorzio Nuorese andranno 2 milioni e 350 mila euro quale quota forfettaria per i corsi universitari istituiti presso la sede di Nuoro, di cui 1 milione e 50 mila euro per gli oneri didattici e 1 milione e 300 mila per gli oneri gestionali, amministrativi e organizzativi. Al consorzio oristanese toccheranno 2,1 milioni.

Infine, all’Università di Sassari spettano 410mila euro per i corsi istituiti presso la sede di Alghero, altri 740mila per i corsi di Olbia. “Un sostegno importante alle sedi decentrate – ha commentato il presidente della Regione Christian Solinas – che rappresentano un presidio di formazione di importanza vitale per i territori, e che aiutano i nostri giovani a prepararsi alle professioni offrendo loro la possibilità di mantenere in Sardegna il loro patrimonio di cultura”.