Sono state pubblicate le graduatorie definitive delle assegnazioni delle borse di studio pubblicate dall’Ersu di Cagliari per l’anno accademico 2021 e gli studenti idonei sono risultati 439 studenti. “Si tratta dell’ennesimo passo indietro della Regione nel campo del diritto allo studio universitario”, è il commento del consigliere regionale del Pd Roberto Deriu che sul tema aveva presentato anche un’interrogazione.

“La presenza di tanti idonei non beneficiari – spiega – significa che le risorse stanziate dalla Regione in favore delle borse di studio degli studenti universitari non sono sufficienti a coprire l’intera platea di coloro che hanno diritto ad ottenerla, in quanto possessori dei requisiti di reddito e merito previsti dalla normativa in vigore”. Ora, aggiunge, “molti di loro saranno costretti ad abbandonare il proprio percorso accademico”.

Franco Stara, consigliere di Italia Viva aderente al gruppo dei Progressisti, invita l’assessore dell’Istruzione Andrea Biancareddu e il presidente Solinas a un maggiore impegno: “”Dobbiamo affrontare con la massima urgenza il problema e trovare le somme necessarie affinché tutti gli studenti in graduatoria possano beneficiare della borsa di studio. Stesso discorso riguarda le somme stanziate per i posti letto che, per effetto delle misure di contenimento Covid-19, sono stati drasticamente ridotti”. Infine: “pur comprendendo il difficile momento che stiamo affrontando, la Giunta non può sottrarsi dal dare risposte concrete e deve anzi impegnarsi a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la salvaguardia del diritto agli studi universitari”.