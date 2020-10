“Recenti evidenze suggeriscono che fino al 40-45% delle persone infettate da Sars-CoV-2 può non presentare mai dei sintomi, ma essere comunque in grado di trasmettere il virus”. Con il risultato che “la trasmissione da infettati asintomatici può essere responsabile di oltre il 50% dei contagi nei focolai di Covid-19”. Lo scrive l’immunologo della Casa Bianca Anthony Fauci, in un articolo firmato insieme a due colleghi e pubblicato online su ‘Jama’.

“Siccome è ormai chiaro che le persone in grado di trasmettere il virus non possono essere identificate sulla base dei sintomi – avvertono gli autori – bisogna indossare sempre la mascherina in pubblico per contenere i contagi”.