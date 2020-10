“Da ieri in tarda serata, non appena avvisato delle due positività, mi sono attivato per ricostruire tutta la mappa dei loro contatti, avvisare tutti ed inoltrare immediatamente ad ATS e Forze dell’Ordine questo elenco. Fra i contatti ci sono anch’io pertanto, come per tutti gli altri contatti, è iniziata da oggi la mia quarantena fiduciaria”. A scriverlo, il sindaco di Thiesi, Gianfranco Soletta.

“Uno ad uno” continua il primo cittadino “siamo stati contattati dall’ATS e restiamo in attesa del tampone. Per questo motivo ci tengo a sottolineare che NON è vero che sono positivo conclamato perché, come tutti gli altri, devo aspettare il tampone e voglio rassicurarvi sul fatto che sia io che i miei familiari stiamo bene”. E ancora, “mi preme rimarcare un’altra cosa, chiunque sia positivo non può essere etichettato come untore perché egli stesso è stato vittima di contagio. Cerchiamo quindi di mantenere la calma e di collaborare tutti insieme, la situazione è circoscritta e sotto controllo”.

