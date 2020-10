“Ho avuto notizia della presenza di contagio da Covid-19 all’interno della nostra struttura per anziani Villa Santa Barbara”. Lo rende noto sul sito istituzionale il sindaco di Nureci, in provincia di Oristano.

“Come da protocollo è stata attivata la procedura prevista di screening degli ospiti presenti nonché di tutto il personale e di eventuali contatti” rassicura il primo cittadino. “La struttura si trova quindi in stato di isolamento per cui non sono consentiti né ingressi né uscite dalla stessa”.

“Nel formulare preliminarmente i miei auguri di pronta guarigione alle persone colpite dal virus – prosegue– voglio rassicurare tutti voi che, nonostante la mia attuale degenza in ospedale, sto bene, seguo costantemente l’evolversi della situazione in stretto contatto con la macchina comunale che non si è mai fermata e sta operando al meglio per affrontare anche questa ulteriore difficoltà. La situazione è sotto controllo e chiedo a tutti Voi di stare sereni ma allo stesso tempo ancor più rigorosi nel rispetto delle prescrizioni inerenti il contagio da Covid-19”.

E infine, un monito per i più giovani: “La vostra è l’età del divertimento ma ora c’è bisogno della vostra serietà. Rispettate tutte le regole per evitare il contagio anche quando non ci sono adulti che potrebbero rimproverarvi. Fattelo per Voi e per i Vostri cari. Torneranno momenti di maggiore spensieratezza e vivacità”.