Santa Teresa di Gallura, arrestato un rumeno su ordine di cattura internazionale

I Carabinieri di Santa Teresa di Gallura (Ss) hanno arrestato M.N., 51ene rumeno, a seguito di una richiesta di arresto arrivata dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. L’uomo, titolare di un’impresa edile è stato condannato definitivamente per un furto commesso nel suo paese nel 1990.

L’uomo è stato portato nel carcere di Sassari-Bancali, dove resterà a disposizione del presidente della corte D’appello di Sassari per gli adempimenti previsti per l’estradizione in Romania.