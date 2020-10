A causa di un incidente è stata temporaneamente chiusa al traffico la strada statale 131 “Carlo Felice”, in direzione Sassari, all’altezza del chilometro 18,600 a Monastir (CA).

L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto più veicoli, causando il ferimento di una persona.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il personale del 118 e la Polizia Stradale per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Al momento il traffico viene deviato sulla complanare attigua la statale.