Nuovamente sospese le attività del pronto soccorso dell’Ospedale San Martino di Oristano: presidio chiuso ancora una volta per Covid-19 dopo che un paziente risultato positivo è stato fatto transitare in sala visite.

Tutto questo a meno di 48 dal comunicato dell’Assl di Oristano che annunciava la riapertura del pronto soccorso e l’operatività del nuovo reparto Covid situato presso i locali dismessi che un tempo ospitarono il pronto soccorso. Quattro le ambulanze che quest’oggi sono rimaste bloccate davanti al pronto soccorso in attesa di riceve istruzioni.

“E’ sospesa l’attività clinica all’ospedale per i pazienti che arrivano a carattere d’urgenza”, ci comunica un operatore sanitario durante una pausa dal lungo turno di 12 ore e mentre ci guarda con gli occhi di chi vorrebbe raccontare di più, ma non può per effetto della direttiva bavaglio dell’assessorato alla Sanità che impedisce ai medici ed infermieri di raccontare cosa accade nei reparti Covid. Pena, gravi sanzioni disciplinari.

Non è stato sufficiente dunque il trasferimento di dieci pazienti al nuovo reparto Covid per consentire la ripresa dell’attività del pronto soccorso che continua ad essere nuovamente congestionato dai nuovi casi.