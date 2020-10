Travolta da un’auto mentre attraversava la strada, una ragazzina di 14 anni è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Brotzu di Cagliari.

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio nel quartiere di Mulinu Becciu, in via Piero della Francesca, poco distante dal centro commerciale I Mulini.

Il conducente dell’auto investitrice si è subito fermato per prestare soccorso. Poco dopo l’arrivo dell’ambulanza del 118 e il trasferimento della 14enne in ospedale, dove le è stato assegnato un codice rosso. Sul posto per i rilievi sono interventi gli agenti della Polizia municipale.