Un grave incidente stradale è avvenuto in serata in viale Trento a Capoterra dove due autovetture, una Mercedes Smart e una Renault Clio sono rimaste coinvolte in uno scontro frontale.

Due persone sono rimaste ferite e sono stati trasportati in ospedale dal personale sanitario invitato con le ambulanze dal servizio di emergenza del 118.

Gli operatori dei Vigili del Fuoco all’arrivo sul posto hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli coinvolti.

Sul posto presenti i Carabinieri per la viabilità e per gli accertamenti e i rilievi di legge.