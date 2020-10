Tentata rapina all’Ufficio postale di Fonni stamani intorno alle 8.15. All’apertura dello sportello un commando banditi ha fatto irruzione nell’ufficio ma una sono stati intercettati da una pattuglia dei Carabinieri.

All’alt dei militari i banditi avrebbero aperto il fuoco colpendo un Carabiniere alla guida dell’auto di servizio e riuscendo a scappare.

Il militare è stato soccorso dal 118 e non è in pericolo di vita. Le notizie sono ancora frammentarie. E’ caccia alla banda in tutta la Barbagia.