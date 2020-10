Insulti su Facebook contro libertà d’informazione: tra i mi piace quello di Stevelli e di Sorgia

La libertà d’informazione è sempre più messa in discussione da attacchi frontali e minacce, ma quello che oggi vi raccontiamo è decisamente un passo in più.

Dopo aver pubblicato un articolo sul rapporto collaborativo tra L’associazione Atlantide e l’assessore alla Cultura del Comune di Cagliari, Paola Piroddi che si evince dal curriculum pubblicato sul sito del Comune, abbiamo pubblicato una replica da parte dell’associazione Atlantide a firma del Presidente Venanzio Corrias.

A seguito della pubblicazione della replica però, Corrias ha postato sui social un grave attacco alla libertà d’informazione accusando Cagliaripad con queste parole: “A certa stampa che si nasconde dietro il web, che se fosse un edicola non venderebbe una copia neanche in famiglia, a Cagliaripad e il suo articolo di oggi, per il quale dovrà naturalmente rendere conto nelle sedi appropriate”.

Il post pubblicato alle 20:52 del 30 ottobre ha diversi mi piace, ma due “molto pesanti”, infatti il primo è di Alessandro Sorgia, Assessore al Turismo del Comune di Cagliari e il secondo è di Christian Stevelli, consulente di Christian Solinas, Segretario Provinciale del Psd’Az e candidato Sindaco del centrodestra a Quartu Sant’Elena.