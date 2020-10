“CONFRONTIAMOCI, IO CI SONO”, con queste parole si apre un post pubblicato nella pagina ufficiale di Graziano Milia dove si rivolge l’appello a Christian Stevelli per un confronto pubblico tra i due.

“Caro Stevelli, a pochi giorni dal ballottaggio è giunto il momento di un confronto pubblico tra me e te sul futuro di Quartu – scrive Milia – un dibattito per illustrare ai nostri concittadini cosa vogliamo e sappiamo fare da trasmettere in diretta streaming, sui social e, possibilmente, su una emittente televisiva”.

“Individuiamo insieme le regole e il moderatore, a te invece la scelta della data e del luogo”, conclude il post Graziano Milia.