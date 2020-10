Con un post sui social, Francesco Piludu, candidato sindaco della Coalizione di Centrosinistra annuncia che non sono maturi i tempi per rinsaldare un’alleanza di centrosinistra.

“La nostra collocazione politica è netta, chiara e fuori discussione, ringrazio per il lavoro fatto in questi mesi coloro che intorno a progresso, ambiente e identità ci hanno sostenuto e continueranno a lavorare per il rinnovamento. – scrive Piludu – porteremo avanti il nostro progetto politico di discontinuità per cambiare metodi di governo che hanno mortificato la città”.7