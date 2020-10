Incidente stradale nel primo pomeriggio nel quartiere Poetto dove una moto Honda SH, guidata da un 39enne cagliaritano, mentre percorreva viale Poetto in direzione Cagliari, per cause in fase di accertamento, è caduto sull’asfalto riportando lesioni.

E’ stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Brotzu. Assieme al conducente è rimasto ferito anche il passeggero che è stato trasportato, da un’altra ambulanza del 118, al Policlinico universitario.

In corso accertamenti su un eventuale coinvolgimento di altri veicoli.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di rito .