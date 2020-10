Confcooperative provinciale Cagliari piange la scomparsa del suo presidente, Roberto Savarino, deceduto ieri a 61 anni dopo tre settimane di lotta contro il Covid-19. In carica dal 2016, era stato riconfermato presidente per i prossimi quattro anni, praticamente per acclamazione, nello scorso febbraio.

“Roberto mancherà a tutto il settore della cooperazione perché era stimato e apprezzato soprattutto per le sue doti umane – affermano i vice presidenti di Confcooperative Cagliari, Maria Grazia Patrizi, Fulgenzio Cocco, Fabio Onnis, anche presidente regionale e la direttrice Arianna Arca – la sua onestà, capacità di cooperare, di conciliare, di rendere l’ambiente di lavoro sereno e familiare, manterranno sempre vivo il ricordo di un cooperatore, di un amico, di un collega, di un presidente schietto e leale, dai modi pacati e gentili.

I suoi insegnamenti e la lungimiranza avuta come presidente non andranno dispersi e rimarranno indelebili nella memoria di tutti (ANSA).