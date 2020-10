All’Aou di Sassari tre tende per dare supporto al Pronto soccorso Le quattro sale operatorie del blocco operatorio al terzo piano del ‘Brotzu’ di Cagliari saranno allestite per la terapia intensiva anti-Covid.

Secondo quanto si apprende la decisione sarebbe stata presa questo pomeriggio, intorno alle 18. L’alto numero di contagi e dei ricoveri ha costretto i vertici dell’Ats a prendere la decisione in queste ore per rinforzare i presidi per l’ondata di ricoveri previsti per la settimana prossima.

Sarebbero una decina i nuovi posti letto che si renderebbero disponibili per fronteggiare l’emergenza. All’Aou di Sassari sono state allestite tre tende, due del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Sassari, e una del 152esimo Brigata Sassari che serviranno a ospitare i pazienti Covid in arrivo al Pronto soccorso e in attesa di ricovero nei reparti dedicati. Non un ospedale da campo ma un supporto temporaneo per la struttura di emergenza-urgenza dell’Aou di Sassari.