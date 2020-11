E’ di due morti e cinque feriti il bilancio di un’aggressione avvenuta durante la scorsa notte in Quebec. La popolazione è stata esortata dalle Forze dell’ordine a rimanere in casa dopo che un uomo, un 20enne secondo le prime informazioni, “vestito con abiti medievali” ha assalito “molte persone” con un’arma da taglio, intorno alla piazza del Parlamento, nel centro storico della città di Quebec.

Il giovane arrestato in Quebec per l’assalto all’arma bianca di stanotte avrebbe colpito i passanti con una spada. Lo riferisce Radio Canada. In precedenza era emerso che l’aggressore indossasse abiti medievali. La polizia ha ricevuto una chiamata d’allarme intorno alle 22.30 locali. L’assalto è stato condotto in più punti del centro storico della Vecchia Quebec. Due persone sono morte e cinque sono rimaste ferite e portate in ospedale. L’aggressore, intorno ai 20 anni, è stato arrestato intorno all’una di notte al porto e portato in ospedale, apparentemente in ipotermia. La polizia, in conferenza stampa, non ha precisato i motivi dell’aggressione, avvenuta nella notte di Halloween.