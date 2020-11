“Caro Graziano, per far capire cosa ci distingue non c’è bisogno di fare grandi confronti, mi sembra che sia abbastanza chiaro a tutti i Quartesi, soprattutto a quelle 14000 persone che mi hanno già dato fiducia. Vedi io non faccio show ma fatti concreti, è per questo che se vuoi sono disponibile ad ascoltare le tue domande in qualsiasi posto tu me le voglia fare ma in mezzo alla gente”, ha scritto in un post pubblicato su Facebook il candiato sindaco del comune di Quartu Christian Stevelli.

La risposta di Milia: