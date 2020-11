“Non avendo altre news aggiornate dalla ATS, comunico che secondo le notizie in mio possesso, a Sanluri dovrebbero esserci 18 concittadini positivi al Coronavirus”, si legge nel comunicato pubblicato su Facebook da Alberto Urpi.

“Sono dati informali, e i numeri non vanno confusi con coloro che sono in isolamento fiduciario in attesa di fare il tampone o di ricevere risultati. Non servono ne panico o dicerie assurde, ne tantomeno negazionismo o faciloneria. Servono invece attenzione, Cautela e, se ci sono le prime due..allora serve fiducia”, conclude la nota.