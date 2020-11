Un grave incidente stradale è avvenuto in serata in via della Pineta a Cagliari, dove un’autovettura guidata da un 51enne ha investito tre pedoni che attraversavano la strada sulle strisce pedonali.

Le tre persone sono un uomo, una donna e un bambino di 6 anni che sono stati traspostati d’urgenza al Brotzu.

Il conducente dell’auto ha tentato la fuga in direzione centro città ma è stato inseguito da un automobilista di passaggio che lo ha bloccato e convinto a ritornare sul luogo del sinistro.

Sul posto per i rilievi e per gli atti conseguenti la Polizia Locale di Cagliari .