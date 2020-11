“Non sorprende l’ennesimo comunicato sindacale FIALS, a firma del sindacalista Cugliara, finalizzato a colpire ancora una volta l’operato e la persona del Direttore Sanitario dell’Ospedale Santissima Trinità di Cagliari, Sergio Marracini. Un interlocutore sempre disponibile al dialogo e con il quale, nel rispetto dei ruoli, non sono mancati nel tempo momenti di dialettica e confronto anche aspro”. Così la Cisl Fp Sardegna, in merito agli ultimi comunicati diramati dalla Fials che portano la firma di Paolo Cugliara.

“Si evince nelle dichiarazioni del sindacalista riportate nei quotidiani online – continua la nota del sindacato – una forte

carenza di critica sindacale oggettiva a favore di attacchi personali e privati. In alcuni casi non emerge una finalità di pubblico interesse e/o di tutela di reali interessi sindacali. Rammarica anche dover prendere atto come il riconoscimento del ruolo svolto dal predetto Ospedale Cagliaritano, quale unico centro Covid19 per la Sardegna, venga pienamente trascurato dal sindacato Fials, che dovrebbe valorizzare e sostenere la struttura in questa fase delicata”.

“Ci hanno pensato i cittadini con il cartello di sostegno e

solidarietà che accoglie pazienti e ambulanze mentre la Fials perde tempo ad attaccare” sottolinea lla Cisl Fp. “Invero, é anche grazie all’opera del direttore Marracini, che il presidio ospedaliero

Santissima Trinità di Cagliari, ha affrontato, affronta e può affrontare – sebbene con tante difficoltà – la quotidiana battaglia nei confronti dell’unico e vero nemico che tormenta la popolazione, il Covid19. Ben altri sarebbero stati gli scenari che in questi mesi si sarebbero dovuti affrontare presso il Santissima Trinità se non si fossero seguite linee precise impartite dalla dirigenza, che si son rivelate nei fatti ben lontane dal periodo dell’inquisizione come sostenuto dal sindacalista Cugliara”.

“A onor del vero – precisa il comunicato – ben altro è il clima che si respira all’intero dell’Ospedale Santissima Trinità, che anche a seguito di una valida gestione, ha raggiunto risultati importantissimi nella quotidiana lotta alla pandemia. Tali risultati sono il frutto della professionalità e dello spirito di dedizione della stragrande maggioranza dei dirigenti e dipendenti dell’ospedale Cagliaritano, che si sono rimboccati le maniche e hanno, con vero ed encomiabile spirito di sevizio, rischiato la propria vita al fronte con il supporto di una persona che ad oggi non ha minimamente accennato ad abbandonare il timone della nave”.

E in conclusione: ” La Cisl prosegue il suo impegno responsabile e costruttivo in questa fase complicata per la sanità sarda e per i lavoratori ma tali polemiche alimentano un clima distruttivo che non rende onore al lavoro svolto, anche da Marracini, che non merita attacchi personali”.