Martedì 3 novembre 2020, a Cagliari, le vie Zagabria (dal civico numero 2 e 40), Belgrado, Galvani ed Helsinki (angolo via Galvani), saranno interessate da una disinfestazione contro la diffusione di scarafaggi. In particolare, attraverso l’utilizzo di un automezzo attrezzato, gli operatori incaricati interverranno in corrispondenza dei pozzetti d’ispezione fognaria stradali, a partire dalle ore 8.

Prescrizioni per i residenti: