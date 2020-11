“Dall’ultima nota di Ats del 29 ottobre, oggi 2 novembre 2020, registriamo 4 persone negativizzate più 12 nuovi positivi. Totale 52”. Lo riporta la sindaca di Assemini, Sabrina Licheri, che aggiunge: “In tanti mi segnalate gruppi di ragazzi irrispettosi e privi di senso di responsabilità: sono una sorta di assembramento ambulante. Mi chiedete perché è così difficile far intervenire i vigili. Abbiamo bisogno di aiuto per il controllo di tutto il territorio, soprattutto la sera/notte. I controlli in ogni caso ci sono e proseguiranno”.

Ma, “Anche io una domanda” prosegue la prima cittadina. “È così difficile far intervenire i genitori? Senza la collaborazione, il risultato sarà purtroppo solo uno. Dobbiamo combattere insieme”.