“Bonorva conta oggi 8 positivi al SARS-Cov2 ma siamo in attesa di numerosi altri riscontri tra cui alcuni bambini. Purtroppo le modalità di diffusione del virus ci costringono ad intervenire in modo netto e deciso per provare ad arginare il contagio”, è quanto si legge in una nota pubblicata sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Bonorva.

“Il coinvolgimento di bambini nelle dinamiche di questi giorni non ci può lasciare indifferenti. Da domani al 15 novembre compreso, le scuole di Bonorva, di ogni ordine e grado, rimarranno chiuse”, è quanto stabilito dall’amministrazione comunale.

“Sappiamo di andare incontro ad un provvedimento impopolare e che creerà non pochi disagi ma pensiamo di non poterci astenere dall’assumerci le nostre responsabilità. La scuola, in queste condizioni, non va bene. Vi terremo aggiornati”, conclude il comunicato.