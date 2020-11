Tre giovani multati perché sprovvisti di mascherina e un venditore ambulante sanzionato per aver venduto bevande dopo l’orario consentito. È il bilancio dei controlli eseguiti a Cagliari dalla Guardia di finanza far rispettare le norme contro la diffusione del coronavirus.

I due giovani, un 20enne e un 30enne, sono stati fermati in via Baccaredda e viale Europa a Cagliari. Entrambi non indossavano la mascherina: hanno dichiarato di averle perse poco prima, ma non è bastato ad evitare ai due una multa da 400 euro a testa.

Ammonta invece a 800 euro la sanzione inflitta a un 17enne di Capoterra, sorpreso per la seconda volta senza mascherina. Infine i militari delle Fiamme hanno multato un venditore ambulante che in centro a Cagliari vendeva in piena notte bevande. Per farlo aveva trasformato il proprio furgoncino in una specie di bar, con tanto di musica. L’attenzione dei militari è stata attirata dall’assembramento di persone che si erano fermate vicino al furgone per consumare le bibite. Visti i finanzieri sono tutti fuggiti, tranne l’ambulante che adesso dovrà pagare una multa di 533 euro.