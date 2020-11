Milia a Stevelli: “Il dibattito non sia una sceneggiata dove ognuno va conoscendo prima le domande”

L’ultima settimana del ballottaggio delle elezioni comunali di Quartu Sant’Elena si sta sviluppando con un confronto a distanza tra i due candidati.

Se in un primo momento Christian Stevella non ha accettato il dibattito pubblico proposto da Graziano Milia, ora si è reso disponibile per partecipare ad un confronto.

In queste ore Milia replica e chiarisce: “Caro Christian, condivido quello che tu dici sul fatto che se un confronto fra di noi deve esserci- come io auspico e spero- non debba essere uno scontro. Non mi verrà difficile perché ho avuto un atteggiamento molto rispettoso di tutti i miei competitori in questa vicenda elettorale che ci vede protagonisti ormai da più di un mese. Son sicuro che non verrà difficile neanche a te. Ma una cosa deve essere chiara: deve essere un confronto vero. Non può essere una sceneggiata dove ognuno va col suo compitino conoscendo prima le domande.

“Facciamo un confronto vero dove interloquiamo e discutiamo e siamo così nelle condizioni di rappresentare agli elettori quartesi qual’è il vero stato dell’arte sui nostri programmi, le idee e gli strumenti con i quali intendiamo attuare i nostri progetti. Da questo punto di vista ti rinnovo il mio invito a confrontarci per mettere i cittadini e gli elettori quartesi in un momento così difficile e complesso di poter conoscere le opzioni che hanno davanti”.